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27 февраля • обновлено в 20:13
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Зеленский одобрил решение СНБО по обеспечению армии вооружением: важные детали

4.4т
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Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по государственному оборонному заказу на 2020-2022 годы.

Соответствующий указ №59/2020 от 27 февраля обнародован на сайте главы государства.

Зеленский издал указ по обеспечению армии вооружением: важные детали

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы" (прилагается, тайно, без подпункта 5 пункта 2, пункта 3, подпункта 2 пункта 7 - несекретно)", – сказано в документе.

Контроль за выполнением решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В своем решении СНБО поручил Кабмину обеспечить доработку основных показателей гособоронзаказа, а также обеспечить его финансирование на 2020 год и 2021, 2022 годы в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета (перераспределения на другие нужды) и приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения, которое осуществлять исключительно за счет общего фонда госбюджета Украины.

Кабмину необходимо к 30 апреля 2020 года утвердить программы, связанные с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков по оборонному заказу; в двухмесячный срок после утверждения этих программ утвердить условия предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования указанных программ в объеме до 10 миллиардов гривен.

Также правительству необходимо обеспечить заключение государственными заказчиками госконтрактов по оборонному заказу в трехмесячный срок после утверждения Кабмином условий предоставления госгарантий.

До 1 июня 2020 года Кабмин должен также внести на рассмотрение СНБО Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, и в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, необходимых для разработки и производства вооружения, военной и специальной техники.

Кроме того, правительство должно проработать вопросы внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания целевого Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса; создания агентства по развитию оборонных технологий; создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе; разработки стратегии военно-технического сотрудничества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом в этом году финансирование ракетной программы в Украине было увеличено на 300 миллионов гривен по сравнению с 2019 годом. Планируется завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха", а также обеспечения их финансирования в полном объеме.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Алексей Данилов Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
СНБО
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Комментарии
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Питон Каа
Питон Каа
Ну, берегись теперь рашка, вот только деньги в минфине новые нарисуют, краски закупят, да как перекрасят в патриотичные цвета старые советские ракеты... вот тогда и новые запуски ракет в акваторию Черного моря вновь поразят воображение всего мира...
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Написано как- то обтекаемо.Вроде все в силе,но необходимо доработать.Ситуация с " днепр2" и прочими полезными игрушками остаётся неопределенной.
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Юг Руси
Юг Руси
Даже не читал, сразу поставил - "смешно"! )))))
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Юг Руси
Юг Руси
Gordon Yury, "злость"? ...... Смех, да и только!!! )))))))))))))))))))))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Юг Руси, а что еще тебе, да и всем московитам тоже, остается? Изменить то вы ничего не можете! Ну разве можете от злости и ненависти к УКРАИНЕ скрипеть зубами да искусать себе локти до крови...
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