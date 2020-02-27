Зеленский одобрил решение СНБО по обеспечению армии вооружением: важные детали

Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по государственному оборонному заказу на 2020-2022 годы.

Соответствующий указ №59/2020 от 27 февраля обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы" (прилагается, тайно, без подпункта 5 пункта 2, пункта 3, подпункта 2 пункта 7 - несекретно)", – сказано в документе.

Контроль за выполнением решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В своем решении СНБО поручил Кабмину обеспечить доработку основных показателей гособоронзаказа, а также обеспечить его финансирование на 2020 год и 2021, 2022 годы в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета (перераспределения на другие нужды) и приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения, которое осуществлять исключительно за счет общего фонда госбюджета Украины.

Кабмину необходимо к 30 апреля 2020 года утвердить программы, связанные с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков по оборонному заказу; в двухмесячный срок после утверждения этих программ утвердить условия предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования указанных программ в объеме до 10 миллиардов гривен.

Также правительству необходимо обеспечить заключение государственными заказчиками госконтрактов по оборонному заказу в трехмесячный срок после утверждения Кабмином условий предоставления госгарантий.

До 1 июня 2020 года Кабмин должен также внести на рассмотрение СНБО Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, и в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, необходимых для разработки и производства вооружения, военной и специальной техники.

Кроме того, правительство должно проработать вопросы внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания целевого Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса; создания агентства по развитию оборонных технологий; создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе; разработки стратегии военно-технического сотрудничества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом в этом году финансирование ракетной программы в Украине было увеличено на 300 миллионов гривен по сравнению с 2019 годом. Планируется завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха", а также обеспечения их финансирования в полном объеме.

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