После скандала: Зеленский назначил дочь своего преподавателя в АМКУ

Уполномоченной Антимонопольного комитета стала дочь преподавателя президента Украины Владимира Зеленского Ирина Копайгора.

Об этом говорится в тексте указа главы государства, который опубликовал президентский сайт.

"Назначить Копайгору Ирину Ивановну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", – сказано в документе.

Другим указом с этой должности была снята Анна Артеменко.

Также Зеленский назначил первым заместителем Председателя АМКУ, государственным уполномоченным.Ольгу Пищанскую.

Ирина Копайгора - дочь преподавателя Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который содержал фамилии всех членов комитета, кроме самого руководителя.

А Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украини Светлана Панаиотиди признала, что АМКУ не борется с монополистами так, как должен.

29 июля были названы имена людей, которые, возможно, станут новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины. Это Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло.

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