Завершение строительства стены на границе между Украиной и Россией собираются перенести на 2025 год.

Об этом говорится в письме Государственной пограничной службы на запрос экспертной организации StateWatch, передает "Экономическая правда". Так, Госпогранслужба направила в центральные органы проект распоряжения КМУ, в котором предусмотрены такие изменения.

Необходимость продлить сроки выполнения объясняются сокращением финансирования и повышением стоимости строительных материалов, работ и услуг.

Согласно письму пограничников, в 2015-2019 годах поставили 546 км заграждений из необходимых 634 и проложили 316 км рокадных дорог из предусмотренных 341. Таким образом, работы по строительству стены были выполнены на 86% и 93% соответственно.

Завершение строительства стены на границе с Россией собираются перенести на 2025 год

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила 20 миллионов гривен аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!