"Затягивают тендеры": Дубневич рассказал, кто тормозит ремонт дорог в Украине

Чтобы вывести темпы ремонта дорог в Украине на нормальный уровень, необходимо решить проблему с затягиванием "Укравтодором" и местными властями тендерных процедур.

Ведь несвоевременное выполнение работ или вовсе их отсутствие приводило к тому, что ежегодно Украина теряла 30 млрд грн ВВП, отметил глава Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Ярослав Дубневич в эксклюзивном интервью "Обозревателю".

"Таких потерь больше не должно быть с началом функционирования Дорожного фонда, поскольку предусмотрено целевое назначение средств на ремонт дорог. Кроме того, автомобильные дороги общего пользования местного значения (а это около 120 тыс. км) переданы в сферу управления облгосадминистраций. Это, повторюсь, две трети всех дорог", — подчеркнул он.

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Также Дубневич добавил, что при ремонте дорог как местного, так государственного значения важно добиться ответственности, слаженности и оперативности в работе служб, которые должны обеспечивать данные работы, придерживаясь установленного алгоритма использования средств Государственного дорожного фонда.

В частности, после того, как правительство утвердило перечень автомобильных дорог государственного значения, на которых будут выполняться работы, должны пройти еще тендерные процедуры.

"Сейчас наблюдаем промедление с ними. Комитет по этому поводу уже направил письмо "Укравтодору" с требованием в кратчайшие сроки решить проблему, ввести унифицированную форму для тендерной документации и ускорить, таким образом, процедуры, чтобы дорожные ремонтные работы не перетекали на лето-осень, когда начнется пиковый спрос на услуги "УЗ" по перевозке грузов, а из-за недостатка тяги ремонты на дорогах снова остановятся перед дождями", — сказал глава парламентского комитета.

Как сообщал "Обозреватель", глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что с 2020 года ведомство полностью откажется от "ямочного ремонта" дорог.