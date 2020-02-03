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3 февраля • обновлено в 10:05
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/ Рынки и компании

Зарплата выше, чем у Трампа: гендиректор "Антонова" показал огромный доход

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Гендиректор госпредприятия "Антонов" Александр Донец только за декабрь задекларировал 1,2 млн грн зарплаты. При этом сам завод находится на грани остановки и только в 2019-м впервые за четыре год продал самолет.

Как оказалось, зарплата государственного менеджера выше, чем у президента США Дональда Трампа (тот получает из бюджета около 800 тыс. грн в месяц).

OBOZREVATEL начинает серию материалов, в котором расскажет, сколько зарабатывают руководители госпредприятий и члены наблюдательных советов.

Много или нет?

Президент крупнейшей авиационной компании Northrop Grumman Corporation Кати Уорден официально получает оклад в 1,9 млн грн. При этом доход ее предприятия – около 752 млрд грн в год.

Антонов имеет доход в 6,1 млрд грн (в 123 раза ниже!), при этом зарплата гендиректора составляет 1,2 млн грн.

Зарплата выше, чем у Трампа: гендиректор "Антонова" показал огромный доход

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Сам же Донец на своем брифинге в конце прошлого года заявил: "Антонов" рискует остановиться уже через несколько лет. Мол, износ основных средств составляет 80% и нет средств на обновление

"Сейчас износ основных средств у нас - около 80%. Еще пять-семь лет - и все...", - сказал Донец на своем брнифинге. Средств на обновление не хватает из-за отсутствия заказчиков, а вот на шестизначную зарплату руководству деньги нашлись.

О том, сколько зарабатывают руководители других государственных компаний, читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Напомним, кабинет министров передал в Верховную Раду законопроект, который предлагает отвязать зарплаты в бюджетной сфере от прожиточного минимума. По словам экспертов, соответствующая инициатива позволит платить бюджетникам меньше.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Тег
зарплата
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Лично Путин платит! Путин, ирод, до чего украинушку довел!
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