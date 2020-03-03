Зарплаты в СССР и сейчас: сколько на самом деле зарабатывали украинцы тогда и сейчас. Сравниваем в долларах

Украинцы во времена СССР, в 1961 году, в среднем зарабатывали 81,3 тыс. советских рублей. На тот момент это было $90,3 (при курсе 0,9 руб./$). При этом в переводе на действующий курс украинцы в 2020-м в среднем зарабатывают уже $431,6.

Как сообщает OBOZREVATEL, курс доллара в СССР был фиксированным и не менялся многие годы. При этом зарплаты росли незначительно. За год с 1961-го всего на $2,9.

Год Зарплата 1961 $90,3 1962 $93,2 ... ... 2020 $431,6

pikabu.ru

Стоит отметить, что в перерасчете на доллары в 2020-м украинцы получают на $338,4 в месяц больше. Зарплаты, как правило, были жестко фиксированными, так что зарабатывать больше государство своим гражданам не давало. Следовательно, в результатах своего труда мало кто был по-настоящему заинтересован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточный экономический рост.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада, а молодым педагогам заплатят ежегодную выплату в размере почти 21 тыс гривен.

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