Глава МИД Украины в декабре заработал 234 тыс. грн: как так получилось

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в декабре 2019 года получил 234 тыс. гривен зарплаты. При этом за ноябрь он заработал в 3,5 раза меньше – 68,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел, сообщили "Українські новини". Заместители министра получили зарплату от 45,5 тыс. до 96 тыс. гривен, государственный секретарь министерства – 128 тыс. гривен.

"Из вышеуказанных средств заработная плата министра составила 122 044 гривны: должностной оклад – 3 048 гривен, надбавка за выслугу лет – 1 524 гривны, надбавка за доступ к государственной тайне – 609 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 609 гривен, надбавка за интенсивность труда – 3 048 гривен, зарплата за дни краткосрочных командировок – 31 213 гривен, премия за октябрь 2019 года – 18 909 гривен, премия за ноябрь 2019 года – 42 667 гривен, премия за декабрь – 12 190 гривен, отпускные – 8 227 гривен", – сообщили в МИД.

Также в декабре Пристайко получил помощь на оздоровление в сумме 55 924 гривны и помощь на решение социально-бытовых проблем – 55 924 гривны.

Общая сумма начисленных министру в декабре средств составила 233 892 гривны.

Зарплата заместителей министра за декабрь составила Сергея Кислицы – 88 460 гривен, Василия Боднаря – 95 855 гривен, Егора Божко – 85 345 гривен и госсекретаря Андрея Зайца – 128 034 гривны, экс-заместителя министра Елены Зеркаль – 45 572 гривны.

Зарплаты в МИД

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

В конце декабря 2019 года в сети появились документы, в которых говорится, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что за ноябрь 2019 года он якобы получил премию в 236 тысяч гривен.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тысяч гривен не соответствует действительности.

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