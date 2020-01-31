"Нафтогаз" повысил цены на транзит российского газа – СМИ

"Нафтогаз" повысил тариф, который российский "Газпром" на протяжении ближайших 5 лет будет платить за транзит газа в Европу.

С 1 января 2020 года стоимость поднялась как минимум на 2% по сравнению с 2019 годом. Это может обойтись "Газпрому" более чем в $7 млрд за пять лет. А если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет – максимально на 45%. Об этом следует из проекта договора между компаниями, сообщил российский РБК.

"Сам контракт, рассчитанный на ближайшие пять лет, до 2024 года, был заключен в конце 2019-го. Как уточнили РБК два источника, близких к "Нафтогазу" и "Газпрому", в подписанной версии документа эти условия сохранились. Источник РБК в "Газпроме" уточнил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа", – сказано в публикации.

О каком тарифе договорились

Издание сообщило, что согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км. Тариф в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

"Если "Газпром" решит нарастить поставки в Европу через Украину сверх объемов, установленных в новом контракте, компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. В этом случае в договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки составит до 45%", – сказано в материале.

Плата за транзит

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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