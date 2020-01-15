Забирайте последние скидки "Від Морозків"

На третьей неделе января мало кто вспоминает о новогодних обещаниях и прилагает усилия для их выполнения. Если твердо решили взяться за здоровье в 2020 году, не откладывайте задуманное. Чтобы вам было легче составить правильную домашнюю аптечку, роботизированные аптеки запустили акцию "Від Морозків"*. Она сулит скидки до 25% на разные полезные товары, начиная от противовирусных средств и заканчивая контрацептивами.

Можно покупать по скидке средства гигиены, фиточаи, детское питание, препараты. Аптеки "Аптека Копейка", "Аптека Шар@", "Благодия" и "Аптека АНЦ" объявили скидки до 25%. Чтобы узнать, сколько сэкономите на конкретном товаре, можете обратиться к провизору.

Акция включает более двухсот позиций. В перечне оказались товары, которые можно купить домой, взять в дорогу или подарить кому-то близкому в знак заботы. Сезон скидок начался 1 декабря 2019 года и продлится до 30 января 2020 года. В этот период покупатели роботизированных аптек могут сэкономить до 25%.

Еще аптеки под брендами "Аптека Копейка", "Аптека Шар@", "Благодия" и "Аптека АНЦ" предлагают новую форму обслуживания покупателей. В торговом зале работает робот-помощник PharmBot. Именно он ищет товары на полках, отдает упаковки провизору, помогает ускорить обслуживание, чтобы покупатели не стояли в долгих очередях. Такой помощник не может жаловаться на усталость или путать упаковки препаратов. У него поиск упаковки занимает всего 7 секунд, поэтому покупатель не успеет заскучать.

Чтобы сделать покупку в обеденный перерыв, можно оформить предварительный заказ. Позвоните в аптечную справку по телефону 5900, закажите нужные товары, назовите адрес роботизированной аптеки, которая находится возле вашего места работы. После рабочего дня приходите в указанное место продажи, оплачивайте и забирайте покупки.

Попасть на сезон больших скидок в роботизированных аптеках можно только до 30 января. Если хотите сделать стратегический запас противовирусных препаратов или покупаете привычный набор средств гигиены, выбирайте товары из акционного перечня и платите до 25% меньше. Аптеки фармбрендов "Аптека Копейка", "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека АНЦ" помогают сдержать новогодние обещания и дешевле заботиться о здоровье.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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