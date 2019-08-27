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Заберет часть функций СБУ: у Зеленского рассказали о создании важного ведомства

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Работа над законопроектом о Службе финансовых расследований будет завершена уже на этой неделе, до 30 августа.

Об этом на Facebook сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. "На этой неделе финализируем законопроект о Службе финансовых расследований. В прошлую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Похоже на этот раз будет победа! Кстати, появилась креативная идея относительно названия нового органа, но держим интригу", – написал Данилюк.

По словам Данилюка, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает создание СФР как приоритетное задание.

"Служба будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершение таких преступлений", – сообщает пресс-служба СНБО.

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Как правоохранительный орган, Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, осуществляемом после проведения тщательной аналитической работы.

Количество сотрудников СФР не должно превышать 3000 человек. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников к новой Службы будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров.

В Украине создают Службу финансовых расследований

В Украине создают Службу финансовых расследований

UAinfo

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины должна лишиться функций расследования экономических преступлений. Кроме того, в стране должна появиться Государственная служба финансовых расследований. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с бизнесом 20 июня.

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Тема
Реформы в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Служба финансовых расследований
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