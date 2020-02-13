За месяц – более 2 млн гривен: глава НБУ рассказал о своих доходах

Глава НБУ Яков Смолий с начала 2020 года получил доход на общую сумму более 2 млн гривен. При этом только зарплата составила более 600 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные реестра электронных деклараций на сайте НАПК. В частности, 3 января Укрэксимбанк насчитал ему 352 893 гривень в виде процентов по вкладу.

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Доходы Смолия

А 15 января Смолий получил деньги от НБУ – 200 тысяч гривень. Указано, что это зарплата по месту работы.

23 января главе НБУ "капнуло" 362,5 тысяч в виде дивидендов от инвестиционного фонда "Эталон-Эссет Менеджмент".

Через пять дней, 28 января, Смолий получил сразу две выплаты. 180 585 гривен – это зарплата от НБУ. Еще 105 942 гривен – от сдачи имущества в аренду.

31 января госслужащему пришли еще два транша: зарплата от НБУ – 217 285 гривен, и 255 423 гривен – от сдачи имущества в аренду "Медицинскому центру Святой Параскевы".

3 февраля Укрэксимбанк еще раз заплатил Смолию проценты – 370 255 гривен.

В общем доход Смолия за январь и несколько первых дней февраля 2020 года составил 2 млн 44,8 тыс. гривен.

Проценты от банка НАПК

Выплата от НБУ НАПК

Дивиденды НАПК

Зарплата и доход от аренды НАПК

Зарплата и доход от аренды НАПК

Также Смолий успел совершить и приличные траты. Так, 3 января он заплатил 136 546 гривен по счету-фактуре в виде оплаты за услуги (какие именно – не указано).

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая дочь главы Нацбанка Татьяна Смолий вместе с семьей засветилась на роскошном морском курорте. А вот у ее отца Якова Смолия дела идут не так хорошо – за январь курс гривни резко упал.

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