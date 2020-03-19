Главная Новости
19 марта • обновлено в 04:05
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Японский банк предсказал падение цен на нефть ниже нуля

2.2т
Читать материал на украинском

Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.

Аналитики банка считают, что падение мировых цен на нефть на 50% за три недели и в 2,6 раза с начала года – это еще не все беды, которые выпали ее производителям, пишет Finanz.ru.

Цены на нефть

Цены на нефть

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день и каждый седьмой баррель, извлекаемый из недр.

При этом общая емкость мировых хранилищ составляет примерно 1 миллиард баррелей. Таким образом, они могут быть заполнены до отказа за два-три месяца.

Goldman Sachs оценивает избыток нефти скромнее – в 6-8 млн баррелей в сутки. В этом случае заполнение резервуаров под завязку может занять до полугода.

"Американские хранилища – как коммерческие, так и государственные – заполнены наполовину и, по оценке Mizuho, их емкость будет исчерпана за 10 недель. В таком сценарии нефтедобытчики могут оказаться в положении, когда им придется доплачивать за то, чтобы у них забрали нефть со скважин", – сказано в материале.

Похожая ситуация уже возникала на газовом рынке в Техасе, где производство сланцевой нефти порождало гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В результате в 2018 года цены на газ в регионе падали до минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц. Сланцевики были готовы заплатить, чтобы у них купили газ, который в противном случае пришлось бы сжигать.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.

Майские фьючерсы на Brent по состоянию на 18 марта продолжают снижаться и упали ниже $27 за баррель.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сибирский ватник
сибирский ватник
Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи. Чтобы производство окупало себя, баррель нефти на рынке должен стоить $40 – 60. Сейчас цена упала ниже $30. Такая ситуация длится менее месяца, а в США уже заговорили о банкротствах и массовых увольнениях. Это играет против Трампа, который рассчитывает остаться президентом на второй срок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Аххах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Рынки и компании

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги