Японский банк предсказал падение цен на нефть ниже нуля

Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.

Аналитики банка считают, что падение мировых цен на нефть на 50% за три недели и в 2,6 раза с начала года – это еще не все беды, которые выпали ее производителям, пишет Finanz.ru.

Цены на нефть

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день и каждый седьмой баррель, извлекаемый из недр.

При этом общая емкость мировых хранилищ составляет примерно 1 миллиард баррелей. Таким образом, они могут быть заполнены до отказа за два-три месяца.

Goldman Sachs оценивает избыток нефти скромнее – в 6-8 млн баррелей в сутки. В этом случае заполнение резервуаров под завязку может занять до полугода.

"Американские хранилища – как коммерческие, так и государственные – заполнены наполовину и, по оценке Mizuho, их емкость будет исчерпана за 10 недель. В таком сценарии нефтедобытчики могут оказаться в положении, когда им придется доплачивать за то, чтобы у них забрали нефть со скважин", – сказано в материале.

Похожая ситуация уже возникала на газовом рынке в Техасе, где производство сланцевой нефти порождало гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В результате в 2018 года цены на газ в регионе падали до минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц. Сланцевики были готовы заплатить, чтобы у них купили газ, который в противном случае пришлось бы сжигать.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.

Майские фьючерсы на Brent по состоянию на 18 марта продолжают снижаться и упали ниже $27 за баррель.

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