Вывели из Украины миллиарды: раскрыта одна из самых масштабных схем обмана

В Украине аграрии вывели из страны как минимум 14,8 млрд грн.

Чтобы перевести деньги без уплаты НДС и не возвращая в страну валютную выручку, ушлые предпринимали открыли или приобрели подконтрольные компании. Они якобы экспортировали продукцию, однако по факту выводили средства.

В схеме замешены как минимум 407 фирм. Об этом стало известно из результатов расследования ГФС, которые попали в распоряжение OBOZREVATEL.

Аграрная схема

Аграрии заключали косвенные внешнеэкономические контракты (когда движение товара не соответствует движению денежных средств) и, как правило, для валютных расчетов выбирали оффшорные зоны.

"Операции осуществлены исключительно для вывода средств за границу с использованием предприятий, имеющих признаки фиктивности и созданные (приобретенные) исключительно для осуществления сомнительных операций. То есть, для экспорта товаров без возврата валютной выручки и уплаты НДС отечественными предприятиями используются подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности", – написала в отчете директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Олеся Спесивцева.

В ГФС приняли решение:

проверить цепь поставки товаров, которые экспортировали указанные фирмы;

провести информационно-аналитическую работу с целью установления признаков уголовных преступлений, в том числе, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем;

осуществить анализ деятельности систем гарантирования депозитов, которые выступают контрагентами для отечественных субъектов хозяйствования при перемещении товаров через таможенную границу Украины;

обеспечить сбор необходимых материалов и передачу их в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Украины.

В масштабной схеме замешены как минимум 407 предприятий. Их перечень ГФС разослали своим подразделениям, само же письмо также попало в распоряжение OBOZREVATEL.

Какие еще схемы использует бизнес

OBOZREVATEL изучил отчеты регуляторов и собрал самых распространенные схемы, которыми пользуются бизнес для отмыва средств, уклонения от уплаты налогов.

Занизили выручку – спрятали деньги

Клиенты банка заключают договор и планируют рассчитываться в долларах. Когда контракт начали выполнять, один из клиентов меняет условия. К примеру, доллары заменить польской валютой. При этом устанавливают обменный курс, который в разы отличается от реального. Вместо миллионов долларов приходят миллионы злотых. Таким образом, по согласию с банком от валютного контроля прячутся огромные суммы.

Обнал и фирма "однодневка"

Одна фирма переводит другой миллионы гривен за оплату любых услуг. Это может быть как поставка строительных материалов, так и консультационная помощь. Главное – переводить нужно "своей фирме". Чаще всего для этого ее специально открывают незадолго до сделки, а после закрывают (поэтому называют "однодневками").

Итак, компания, которая пытается отмыть деньги, переводит миллионы другой фирме. А уже та выплачивает их в виде командировочных своим сотрудникам наличными. Во всяком случае официально. Таким образом одна из "контор" раздала командировочных на 111 млн грн.

Обокрасть государство

Компания побеждает в тендере Минэнерго. Получает 50 млн. Часть этих средств (меньше половины) тратит на закупку оборудования, а вторую часть (большую) выдает своему директору и бухгалтеру в виде кредита и финансовой помощи.

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После компания, например, может быть объявлена банкротом и закрыться. А директор и бухгалтер могут остаться с полученными деньгами. Все эти сделки легко может отследить любой украинский банк во время финансового мониторинга. Может, но часто не делает.

Фиктивные сделки

200 компаний получают средства от целого ряда фирм. Якобы за уголь, газ, ремонт, ценные бумаги. Полученные средства компании раздают наличкой уже следующим фирмам. Также, якобы оплачивая услуги.

После уже обналиченные суммы можно потратить, например, на выплату зарплат "в конвертах". Государство с помощью таких фиктивных сделок недополучает сотни миллионов гривен налогов.

Доход для чиновника

Политики и чиновники должны как-то оправдать свое материальное положение в декларации. Для этого компания получила кредит в банке, деньги раздала физическим лицам в виде финансовой помощи. Они за этот счет купили ценные бумаги и продали их. Доход от продажи внесли в декларацию. Таким образом политики и крупные чиновники могут декларировать миллионные доходы от продажи ценных бумаг и оправдывать покупку машин и квартир.

Бумажки превращаются в деньги

В этой схеме удалось доказать связь банка со злоумышленниками. Так, компания якобы занималась сбором пластиковых бутылок и вторсырья. За это она получила 4 млрд грн. А банк помог их обналичить еще и под льготную ставку. НБУ потребовал отстранения должностных лиц финучреждения.

Пропажа средств

Два года мошенники благодаря запутанной цепочке операций (переводили деньги из одной фирмы в другую якобы оплачивая товары) оказывали помощь компании в уклонении от уплаты налогов.

Запутанное движение средств было практически невозможно отследить, а в итоге они просто "терялись" в банковской системе.

Украинский бизнес, который скрывает свой доход от налогов, занижает оборот, работает в тени, фактически ворует у каждого. Государство недополучает миллиарды гривен в бюджет, которые могли бы пойти на зарплаты, развитие инфраструктуры, пенсии и социальную защиту. Чтобы вывести бизнес из тени, нужно не только упростить администрирования и максимально автоматизировать процессы, но и жестко контролировать и наказывать нарушителей.

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