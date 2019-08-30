Выступает за разделение УЗ: топ-5 фактов о новом министре инфраструктуры Криклие

Новый министр инфораструктуры Владислав Криклий выступает за разделение "Укрзалізниці" на три разные компании и за передачу вокзалов в частные руки.

А еще – он один из "отцов" видеофиксации на дорогах и активный сторонник весового контроля грузовиков. Об этом говорится в материале "ЦТС", в котором собраны главные факты о новом главе министерства.

Факт 1. "В железнодорожной отрасли выступает за создание трех различных операторов – инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозок, а также - за концессию вокзалов и допуск на магистральные пути частной локомотивной тяги. По поводу последнего, считает, что необходим специальный закон, поскольку пилотный проект не сможет работать ввиду монопольного положения "Укрзалізниці", – сказано в публикации о взглядах Криклия.

Факт 2. При этом полную приватизацию "Укрзалізниці" Криклий считает в данный момент "безрассудной". "Но он поддерживает частичную приватизацию "Укрпошти". Считает, что определенный процент акций этого предприятия может быть продан крупным игрокам, в идеале – мирового уровня", – сообщает ресурс.

Факт 3. Владислав Криклий поддерживает идею концессии и является сторонником государственно-частного партнерства в таких отраслях, как автодорожное строительство, портовая отрасль, железная дорога. "Анонсировал принятие закона о концессии автомобильных дорог уже в сентябре, а позже – единого закона о концессии", – пишет ЦТС.

Факт 4. Еще одна деталь о Криклие – он выступает за создание и развитие фондов по типу Дорожного фонда в других транспортных отраслях – железнодорожной, морской, авиационной.

Факт 5. Новый министр инфраструктуры считает приоритетом вопрос строительства дорог и габаритно-весового контроля, автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

"Предлагает распределить ответственность за содержание дорог между "Укравтодором" и местными властями, перечислять часть суммы из админштрафов собственникам дорог", – говорится в материале.

Криклий предлагает разделить УЗ

До назначения на должность министра инфраструктуры Владислав Криклий в 2014-2015 годах был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. С марта по ноябрь 2015-го занимал должность заместителя начальника ГАИ.

С 3 ноября 2015 года Криклий был руководителем Главного сервисного центра МВД. "К заслугам Криклия можно причислить ликвидацию МРЭО, создание вместо них сервисных центров, которые предоставляют административные и другие, входящие в компетенцию МВД услуги (в первую очередь, связанные с регистрацией транспортных средств и водительскими удостоверениями)", – пишет ЦТС.

Криклий возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в МВД.

Владислав Криклий

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал идею команды президента Владимира Зеленского о разделении и продаже государственных компаний-монополистов, в частности, "Укрзалізниці".

А в начале августа стало известно, что "Укрзалізниця" восстановила движение пригородных поездов на участке "Мариуполь - Южнодонбасская". Электрички там не ездили последние 5 лет.

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