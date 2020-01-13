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13 января • обновлено в 14:40
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"Переложили риски на РФ: Цимбалюк высмеял слова Меркель о "газопроводе Путина"

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Президент России Владимир Путин признал, что из-за санкций США сроки строительства газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, срываются как минимум на один год.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель. А та в свою очередь дипломатично ушла от прямого ответа на вопрос, будет ли Германия помогать РФ с завершением проекта. На это в своем видеоблоге обратил внимание журналист Роман Цимбалюк.

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"Мы сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Окончание будет отодвинуто на несколько месяцев. До конца текущего года либо в первом квартале 2021 года работа будет завершена и газопровод заработает", – сказал Путин.

Цимбалюк обратил внимание, что сроки завершения газопровода Путин озвучил впервые после запуска американских санкций. И он фактически признал, что сроки отодвигаются на год. До этого Кремль надеялся, что сможет запустить трубу в начале 2020 года, а потому оставит Украину без транзита газа.

"Считайте, что до этого момента транзит через Украину будет на таком же уровне, как сейчас. А потом кто его знает", – сказал Цимбалюк.

А вот Меркель, ранее яростно "разрывавшая" санкции США, неожиданно стала сглаживать углы, когда ее спросили, поможет ли Германия достроить российский газопровод.

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"Мы выступали за то, чтобы реализовать этот проект. Я думаю, что его можно реализовать несмотря на американские санкции, раз президент Путин говорил об этом", – сказала Меркель.

Цимбалюк тут же это высмеял: "Молодцы! Санкции им не нравятся, но идти против них Германия не готова. Все эти риски перекладывают на РФ".

Санкции проти "Северного потока-2"

Санкции проти "Северного потока-2"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин Ангела Меркель
Место
Россия
Теги
санкции газопровод Северный поток - 2
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an and
an and
Когда нибудь может и достроят...ну а пока ..)
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0
4
Ш. Олег
Ш. Олег
Этот жизнерадостный чебурах всё ещё смеётся? По-моему, самая пора переключать режим со "смеха" на "сум та заклопоченiсть". :)
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4
1
Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, это ты в зеркало увидела???))))))
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ш. Олег, так это... смешно дураку, что нос на боку :-D
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