"Переложили риски на РФ: Цимбалюк высмеял слова Меркель о "газопроводе Путина"

Президент России Владимир Путин признал, что из-за санкций США сроки строительства газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, срываются как минимум на один год.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель. А та в свою очередь дипломатично ушла от прямого ответа на вопрос, будет ли Германия помогать РФ с завершением проекта. На это в своем видеоблоге обратил внимание журналист Роман Цимбалюк.

"Мы сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Окончание будет отодвинуто на несколько месяцев. До конца текущего года либо в первом квартале 2021 года работа будет завершена и газопровод заработает", – сказал Путин.

Цимбалюк обратил внимание, что сроки завершения газопровода Путин озвучил впервые после запуска американских санкций. И он фактически признал, что сроки отодвигаются на год. До этого Кремль надеялся, что сможет запустить трубу в начале 2020 года, а потому оставит Украину без транзита газа.

"Считайте, что до этого момента транзит через Украину будет на таком же уровне, как сейчас. А потом кто его знает", – сказал Цимбалюк.

А вот Меркель, ранее яростно "разрывавшая" санкции США, неожиданно стала сглаживать углы, когда ее спросили, поможет ли Германия достроить российский газопровод.

"Мы выступали за то, чтобы реализовать этот проект. Я думаю, что его можно реализовать несмотря на американские санкции, раз президент Путин говорил об этом", – сказала Меркель.

Цимбалюк тут же это высмеял: "Молодцы! Санкции им не нравятся, но идти против них Германия не готова. Все эти риски перекладывают на РФ".

Санкции проти "Северного потока-2"

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