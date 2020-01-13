"Переложили риски на РФ: Цимбалюк высмеял слова Меркель о "газопроводе Путина"

Президент России Владимир Путин признал, что из-за санкций США сроки строительства газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, срываются как минимум на один год.
Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель. А та в свою очередь дипломатично ушла от прямого ответа на вопрос, будет ли Германия помогать РФ с завершением проекта. На это в своем видеоблоге обратил внимание журналист Роман Цимбалюк.
"Мы сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Окончание будет отодвинуто на несколько месяцев. До конца текущего года либо в первом квартале 2021 года работа будет завершена и газопровод заработает", – сказал Путин.
Цимбалюк обратил внимание, что сроки завершения газопровода Путин озвучил впервые после запуска американских санкций. И он фактически признал, что сроки отодвигаются на год. До этого Кремль надеялся, что сможет запустить трубу в начале 2020 года, а потому оставит Украину без транзита газа.
"Считайте, что до этого момента транзит через Украину будет на таком же уровне, как сейчас. А потом кто его знает", – сказал Цимбалюк.
А вот Меркель, ранее яростно "разрывавшая" санкции США, неожиданно стала сглаживать углы, когда ее спросили, поможет ли Германия достроить российский газопровод.
"Мы выступали за то, чтобы реализовать этот проект. Я думаю, что его можно реализовать несмотря на американские санкции, раз президент Путин говорил об этом", – сказала Меркель.
Цимбалюк тут же это высмеял: "Молодцы! Санкции им не нравятся, но идти против них Германия не готова. Все эти риски перекладывают на РФ".
Санкции проти "Северного потока-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Стало известно, что российские корабли не смогут продолжить строительство "Северного потока-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций.
Российский "Газпром" надеется, что сможет достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до конца 2020 года.
Однако глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что судно для укладки труб, необходимое для завершения газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия сможет построить не раньше, чем через четыре года.
Российская Федерация якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал санкции против трубопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.
Посол Украины в Австрии Александр Щерба сравнил российский газопровод "Северный поток-2" с петлей на шее Украины.
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