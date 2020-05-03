Воды в Крыму почти не осталось: полуостров оказался на грани новой экологической катастрофы

Из-за засушливого апреля запасы воды в водохранилищах аннексированного Россией Крыма сократились до 95 млн кубометров. Это на 110 млн меньш), чем было в 2019 году.

Об этом сообщили на сайте гидрометцентра Крыма. По их данным, средний приток воды в водохранилища полуострова от рек Демерджи и Малый Салгир был в пределах 38-53% нормы, а на остальных реках преимущественно в пределах 3-21% нормы. Это очень мало.

Вода в Крыму

В горах, как и в марте, наблюдался существенный недобор осадков: на водоразделе Ай-Петри – 29% нормы, на Ангарском перевале – 36% нормы. Отсутствие осадков привело к низкому уровню воды во всех реках и других водоемах, а в районе Алушты, Судака и Феодосии они и вовсе пересыхали.

"Приток воды в водохранилища естественного стока в апреле был незначительным. Общий запас воды в природных водохранилищах к началу мая составил 94,78 миллиона кубометров, что на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, и на 110,1 миллиона кубометров меньше, чем к началу мая 2019 года", – сообщили в гидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма надеются, что запасов воды на полуострове хватит до середины лета. Они рассчитывают на дожди, которые должны пополнить водохранилища.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram