Внимание: "Смачні ціни" заканчиваются

Любите кормить себя вкусненьким? Ваш кошелек, возможно, тоже бы не отказался от такого. Поэтому напоминаем, что в роботизированных аптеках завершается акция под названием "Смачні ціни"*. Только до 30 марта 2020 года можно экономить на привычных товарах – противовирусных препаратах, витаминах, детском питании, средствах гигиены и тому подобное.

Посетите аптеку под брендами "Благодія", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" и "Аптека АНЦ". Там можно приобрести товары акционного ассортимента и сэкономить до 25%.

Напоминаем, уникальная акция продолжается с 1 февраля по 30 марта 2020 года. В ассортименте товаров со скидками есть позиции, которые берут в дорогу или используют дома. В роботизированных аптеках можно пополнить запас средств гигиены, приобрести детское питание малышу, сформировать собственную домашнюю аптечку из противовирусных средств. "Жирные скидки" также распространяются на тонометры и ингаляторы. Среди широкого ассортимента акционных позиций легко найти товары для детей и взрослых.

Если вас интересует наличие конкретного товара в аптеке, можете обратиться в аптечную справку. Позвоните по телефону 5900. Так вы сможете получить общую информацию о товаре и создать предварительный заказ, не выходя из дома.

Кроме "жирных скидок" в акционный сезон, на постоянной основе роботизированные аптеки предлагают отличный сервис. Они доверяют поиск товаров на полках помощнику PharmBot. Человек мог бы ошибиться или устать, но для робота это невозможно. Помощник PharmBot быстро находит нужную упаковку и отдает ее провизору. Чтобы выполнить эту задачу, ему нужно всего семь секунд. Поэтому в роботизированных аптеках быстрое обслуживание. Посетители не стоят в длинных очередях.

Пока продолжается акция в роботизированных аптеках, можно делать привычные покупки и сэкономить до 25%. Воспользуйтесь последней возможностью приобрести товары по вкусным ценам. Сезон "жирных скидок" завершится уже скоро – 30 марта 2020 года.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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