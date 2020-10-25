Вице-президент 'Энергоатома' оказался акционером компании-строителя энергомоста в Крым – Гончаренко

Вице-президент НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут владеет акциями российской компании "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", которая строила и сейчас эксплуатирует линии электропередачи в аннексированном Россией украинском Крыме.

Об этом сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Вице-президент государственного" Энергоатома "Хартмут самом деле акционер российского ОАО "Федеральная сетевая компании Единой энергетической сети", компании – которая строила линии электропередачи в аннексированном Кремлем украинский Крыме. Еще раз: вице-президент государственной компании" Энергоатом "получает дивиденды от российской компании , которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?", – сообщил Гончаренко.

По словам депутата, последняя выплата дивидендов этой компании была в феврале 2020 года и вице-президент нашего "Энергоатома" их получил. "То есть российская компания заработала на поставках электричества в аннексирован Крым и прибыль от этих поставок досталась нашему господину Хартмуту из государственного "Энергоатома", – пояснил нардеп.

Кроме того, согласно декларации Хартмута, он владеет акциями еще нескольких российских энергораспределительных и сбытовых компаний, входящих в орбиту российского сенатора Александра Бабакова. Также он в 2014-2015 году инвестировал в ценные бумаги венесуэльской компании PDVSA, которая находится под санкциями США.

"Как этот человек вообще мог попасть на государственную службу, я уже не говорю о должности вице-президента" Энергоатома" с доступом к государственной тайне. Как человеку с такими связями со страной-агрессором дали право решать у кого покупать ядерное топливо – в американцев или русских?", – задается вопросом Гончаренко.

Факт назначения Хартмута в руководство "Энергоатома" Гончаренко назвал позором для действующей власти.

"Я понимаю, что в последние годы слишком часто с поводу и без все кричали о российских шпионах и играли в "детишек и волка", что рано или поздно приводит к тому, что на" волка" уже никто не реагирует. Но пособник Кремля по оккупации украинского Крыма в руководстве Энергоатома это позор для этой власти как по сути и банкротство наших АЭС ", – подытожил Гончаренко.