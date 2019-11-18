Верховный Суд поставил точку в серьезном квартирном вопросе: что решил

Верховный Суд отправил на повторное рассмотрение дело о приватизации подвала-магазина в одном из жилых домов в Тернопольской области. За него спорят Министерство образования и жильцы дома.

Основанием для этого стал вывод, что нежилые помещения многоквартирный домов, например, подвалы, не относятся к жилому фонду. Следовательно они являются самостоятельным объектом гражданско-правовых норм. Об этом говорится в постановлении, которую приняли в Большой Палаты Верховного Суда.

Житель поселка Вишневец в Тернопольской области просил отменить решение местного исполкома, в котором решили, что право собственности на подвальные помещения дома, в котором он живет, принадлежат государству. Дом раньше принадлежал Вишневецкому профессиональному лицею (а следовательно – Министерству образования), потом его приватизировали, а вот подвал площадью 219 кв. м оказался спорной территорией.

По мнению истца, подвал является вспомогательным помещением и принадлежит совладельцам дома. А потому решение исполкома нарушает его права как одного из хозяев подвала. Во время первого судебного разбирательства суд стал на сторону жителей дома. Апелляционный суд также оставил это решение без изменений. Министерство образования решило судиться дальше и дошло до Верховного Суда.

В Большой Палате решили, что, исходя из Закона "О приватизации государственного жилого фонда", владельцы квартир также являются совладельцами вспомогательных помещений дома. Вспомогательные помещения (например, лестничные клетки, кладовки, подвалы) передаются людям бесплатно и отдельно их приватизировать не нужно.

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"При этом законодательство разделяет понятия вспомогательного помещения и нежилого помещения как отдельного объекта недвижимости", – отметили важный нюанс в постановлении суда.

Так, нежилым помещением считается такое, которое принадлежит к жилому комплексу, но не относится к жилому фонду и является самостоятельным объектом гражданско-правовых отношений. Следовательно, если квартиры приватизируют, то право собственности на эти помещения у их жителей автоматически не возникает.

"Для разграничения вспомогательных и нежилых помещений следует исходить как из места их расположения, так и с общей характеристики совокупности свойств таких помещений, в частности способа и порядка их использования", – сказано в постановлении Большой Палаты Верховного Суда.

В этом деле суды не установили, является спорное помещение нежилым, потому что еще во время проектирования дома предполагалось, что там будут магазины. А потому судам нужно было выяснить, является ли это помещение вспомогательным.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу о том, что есть основания отменить предыдущие судебные решения и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд принял решение

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента передаст на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами. На очереди еще девять, в частности, гостиница "Украина" и "Пуща-Водица".

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