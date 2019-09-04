Янтарные "войны": на Житомирщине уволился чиновник, которого "разнес" Зеленский

Начальник лесхоза Житомирской области Андрей Куринский, которого президент Украины Владимир Зеленский обвинил в крышевании незаконной добычи янтаря, уволился с должности.

Об этом чиновник сообщил у себя на Facebook, прикрепив фотографию приказа об увольнении.

Он поблагодарил тех, кто его поддерживал и добавил: "Но случилось, что случилось ... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел".

Приказ об увольнении Куринского Андрей Куринский

Приказ об увольнении Куринского подписан замначальника Госагентства лесных ресурсов 30 августа. А основанием для этого стало заявление, написанное 12 августа, сразу после скандального совещания.

Начальник Лесхоза уволился после "разноса" от Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа во время визита в Житомирскую область на совещании президент Украины Владимир Зеленский приказал уволиться начальнику Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрею Куринскому. Зеленский заявил, что по его данным, чиновник — один из членов схемы по незаконной добыче янтаря в области. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

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