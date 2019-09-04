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4 сентября • обновлено в 10:58
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Янтарные "войны": на Житомирщине уволился чиновник, которого "разнес" Зеленский

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Начальник лесхоза Житомирской области Андрей Куринский, которого президент Украины Владимир Зеленский обвинил в крышевании незаконной добычи янтаря, уволился с должности.

Об этом чиновник сообщил у себя на Facebook, прикрепив фотографию приказа об увольнении.

Он поблагодарил тех, кто его поддерживал и добавил: "Но случилось, что случилось ... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел".

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Приказ об увольнении Куринского

Приказ об увольнении Куринского

Андрей Куринский

Приказ об увольнении Куринского подписан замначальника Госагентства лесных ресурсов 30 августа. А основанием для этого стало заявление, написанное 12 августа, сразу после скандального совещания.

Начальник Лесхоза уволился после "разноса" от Зеленского

Начальник Лесхоза уволился после "разноса" от Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа во время визита в Житомирскую область на совещании президент Украины Владимир Зеленский приказал уволиться начальнику Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрею Куринскому. Зеленский заявил, что по его данным, чиновник — один из членов схемы по незаконной добыче янтаря в области. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

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Темы
Янтарные войны Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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