В Чернобыле начнут продавать "атомную водку": в чем особенность

Ученые создали первую в мире "Чернобыльскую водку". В ее основе – вода и зерно из Зоны отчуждения.

Необычный продук получил название Atomik, а его "авторы" - профессор Джим Смит из Портсмутского универститета (Великобритания) и исследователи, которые много лет работали возле ЧАЭС и изучали, как территория восстанавливается после аварии. Об этом пишет "BBC News Україна".

Проект начался с выращивания зерновых на местной ферме. "Она не более радиоактивна, чем любая другая водка. Мы получли зерно, которое было немного загрязнено, и воду из Чернобыльской зоны, а затем дистиллировали ее", – говорит профессор Смит.

Как уточняют в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, для изготовления экспериментальной партии использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции.

Место, где "родилась" водка

Он добавляет, что в лаборатории пытались найти признаки радиоактивности, но фон в продукте оказался даже ниже, чем могли зафикировать приборы.

Издание сообщает, что в проекте по созданию водки Atomic участвовал исследователь из украинского Гидрометцентра Геннадий Лаптев. По его словам, землю в Зоне отчуждения можно использовать продуктивно.

Профессор Смит надеется, что изготовленную водку удастся продать, а средства направить на помощь общинам, проживающих вокруг зоны отчуждения.

Сейчас в рамках проекта была изготовлена только одна бутылка водки Atomik. Но, по словам профессора Смита, к концу 2019 года их, по планам, будет уже 500. Продавать напиток планируют туристам, которые в последнее время посещают зону отчуждения все чаще.

"Чернобыльская водка" bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предлагает сделать из Чернобыльской зоны одну из точек экономического роста для Украины. Об этом он заявил 10 июля в ходе своего визита на ЧАЭС, отметив, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

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