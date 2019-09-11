В "Укргазвидобування" пришли с обысками: что происходит

Генпрокуратура и Госбюро расследований и СБУ в среду, 11 сентября, пришли с обысками в подразделения "Укргазвидобування".

Об этом сообщает прес-служба акционерного общества.

"АО "Укргазвидобування" сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 в аппарате управления АО "Укргазвидобування" и ГПУ "Полтавагазвидобування" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины", – сообщили в компании. Там добавили, что сотрудничают с правоохранителями и предоставляют необходимую документацию.

Причину обысков объяснили в СБУ. По их данным, чиновники "Укргазвидобування" присваивали деньги при утилизации опасных отходов.

"Представители коммерческой структуры по "согласованию" с менеджментом "Укргазвидобування" и бездействия должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Из-за действий злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона", – сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе досудебного расследования задокументировано, что фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Буровой шлам вывозили на полигон под видом безопасной вещества. Тогда как его анализ показал. что отходы бурения относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.

Отходы "Укргазвидобування"

В "Укргазвидобування" пришли с обысками

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября следователи Нацполиции пришли с обысками в центральный офис "Укрэнерго" и домой к ее руководителям. Должностных лиц подозревают в присвоении 40 млн гривен.

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