В Украине поменяют правила продажи алкоголя: Дубилет анонсировал новшество

В Украине для продажи алкогольных напитков запустят "электронную акцизную марку". Ее нельзя будет подделать, что принесет в бюджет больше налогов и защитит покупателей от фальсификата.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, проект, который разрабатывают с прошлой осени, уже почти готов. Уже отработана его технологическая часть и прошло обсуждение с бизнесом.

"Проблема с акцизными марками в том, что их массово подделывают. Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную". Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой – колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции", – объяснил Дубилет.

Акциз на алкоголь

Электронные акцизные марки позволят отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар. Эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную IT-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки", – написал Дубилет.

По его словам, система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки, сможет заработать достаточно быстро. Также может появиться мобильное приложение (или чат-бот в мессенджерах), с помощью которых налоговики и обычные граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять, настоящие ли они. Все это должно привести к сокращению черного рынка.

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