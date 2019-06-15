В Украине закрыли еще один крупный банк

В Украине Фонд гарантировал вкладов подал документы для ликвидации юридического лица "Банк Меркурий". Вкладчики получили только часть своих средств, остальное – сгорело.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда. Так, вкладчикам вернули только до 200 тыс. грн, а если депозит был, к примеру, на 500 тыс. грн, разница в 300 тыс. "сгорела". Банк "Меркурий" создан в 1992 году. К 1 января 2014 года крупнейшими акционерами банка "Меркурий" являлись ООО "Газко Захид"(12,8281%), ООО "Газко Схид" (10%) и ООО "ДБК" (12,7155%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2014 года общий актив банка "Меркурий" составлял 1,973 млрд грн.

Отметим, согласно рейтингу надежности финансовых учреждений, в тройку самых "крепких" банков Украины попали финансовые учреждения с капиталом из Австрии, Польши и Германии. Они показали лучшие результаты по критериям: объем уплаченных налогов с прибыли клиентов по депозитам, выполнения экономических нормативов НБУ и кредитные риски (нормативы Н7 и Н9).

Главные проблемы банков: высокая долларизация (растет курс и становится сложнее выполнять свои обязательства), концентрация на отраслях или конкретных клиентах, большой уровень просроченных кредитов (NPL).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самыми убыточными банками стали финансовые учреждения с российским капиталом. В частности, Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен

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