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20 мая • обновлено в 11:08
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В Украине транспорт запустят с 22 мая – Зеленский

2.1т
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В Украине с 22 мая разрешат работу городского общественного транспорта, а с 25 мая откроют детские сады.

Об этом на пресс-конференции 20 мая заявил президент Владимир Зеленский. "Мы понимаем, что та статистика, благодаря нашим врачам, которая есть, она неплохая и позволяет некоторые этапы переносить. Сегодня на Кабмине рассмотрят вопрос, чтобы с 22 мая заработал транспорт городской, между областями мы транспорт запустить не можем. У нас только шесть областей готовы к этому .Только в шести областях нормальная статистика. Транспорт будет работать с 22 мая. С 25 мая заработают детские сады", – заявил Зеленский.

В Украине транспорт запустят с 22 мая – Зеленский

Ранее в Минздаве заявляли, что восемь областей Украины, в частности западных, не отвечают критериям для того, чтобы запустить там транспорт в рамках смягчения карантинных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Однако в некоторых областях эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.

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Тема
Транспорт в Киеве
Место
Украина
Теги
карантин транспорт
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