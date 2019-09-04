В Украине состоится крупнейший налоговый форум: почему он так важен для бизнеса

В Украине готовится налоговая реформа, которая в том числе коснется международного налогообложения и трансфертного ценообразования. Новшества могут утвердить уже этой осенью.

Журнал "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" накануне нововведений, 20 сентября, соберет вместе ключевые лица для того, чтобы узнать, какие именно изменения запланированы, и дать бизнесу возможность донести свою точку зрения. Обсудить новшества можно будет с представителями органов власти, парламентариями и экспертами.

Форум будет разделен на две части. Первая - стратегическая сессия при участии политиков и руководителей органов власти в формате панельной дискуссии и обсуждения. Вторая часть - практическая, для обмена опытом между компаниями относительно действующего законодательства.

"Украина не может стоять в стороне от глобальных изменений. BEPS это не будущее, это уже современность. Нужно честно платить налоги там, где создается добавочная стоимость - то есть в нашей стране... Бизнес еще недостаточно осведомлен о том, какие правила изменяется...", – пояснила финансист, экс-замминистра финансов Елена Макеева.

Народный депутат Нина Южанина, которая также будет присутствовать на форуме, добавляет: одна из основных причин, по которой бизнес выбирает офшоры – попытка защитить свои инвестиции, а не уклониться от уплаты налогов.

"Предложенные изменения вообще не воспринимались субъектами предпринимательской деятельности. Казалось бы, что такие шаги нельзя воплотить в жизнь", – рассказывает Южанина о разработанных новшествах.

В форуме примут участие:

Габриэла Миранда – менеджер проектов в Украине, программа Евразия, ОЭСР;

Даниил Гетманцев – Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики;

Нина Южанина – народный депутат Украины 9 созыва, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики;

Ольга Белькова – народный депутат Украины 9 созыва, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики;

Татьяна Острикова – народный депутат Украины 8 созыва, эксперт по международному налогообложению;

Ярослав Железняк – первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики;

Оксана Маркарова (ожидается подтверждение) – министр финансов Украины;

Сергей Верланов – председатель Государственной налоговой службы Украины.

Также в обсуждениях примут участие аудиторы и юристы ведущих компаний, руководители департаментов ГНС, Минфина и Нацбанка.

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