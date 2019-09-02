В Украине повысят цены на сигареты: названы новые цены и дата

В Украине уже вначале 2020-го акциз на сигареты увеличат на 20%. В результате пачка в рознице может вырасти в цене более чем на 20%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если же помимо планового роста акциза его также увеличат на уровень инфляции, как это было в 2019-м, суммарное подорожание (также увеличиваются и расходы табачников в связи с девальвацией гривни, ростом зарплат и т.д.) может составить около 10 грн.

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Еще несколько месяцев назад со 1000 сигарет нужно было заплатить акциз в размере 693,5 грн (13,8 грн с каждой пачки), то с 1 июля – уже 756 грн, или 15,12 грн за пачку. Подорожание с июля составило минимум 1,32 грн за каждую пачку.

В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Евгений Плинский заявил, что Украина стала для Европейского Союза главной табачной проблемой. В 2014 году в ЕС из Украины ввезли около 500 млн сигарет. Спустя два года контрабанда достигла 5,8 млрд сигарет.

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