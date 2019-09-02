Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 02:25
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине повысят цены на сигареты: названы новые цены и дата

989 Читать материал на украинском

В Украине уже вначале 2020-го акциз на сигареты увеличат на 20%. В результате пачка в рознице может вырасти в цене более чем на 20%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если же помимо планового роста акциза его также увеличат на уровень инфляции, как это было в 2019-м, суммарное подорожание (также увеличиваются и расходы табачников в связи с девальвацией гривни, ростом зарплат и т.д.) может составить около 10 грн.

В Украине повысят цены на сигареты: названы новые цены и дата

Новости
В США первый курильщик умер от электронных сигарет

Еще несколько месяцев назад со 1000 сигарет нужно было заплатить акциз в размере 693,5 грн (13,8 грн с каждой пачки), то с 1 июля – уже 756 грн, или 15,12 грн за пачку. Подорожание с июля составило минимум 1,32 грн за каждую пачку.

В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Евгений Плинский заявил, что Украина стала для Европейского Союза главной табачной проблемой. В 2014 году в ЕС из Украины ввезли около 500 млн сигарет. Спустя два года контрабанда достигла 5,8 млрд сигарет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
сигареты налоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...