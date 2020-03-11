В Украине резко подорожал доллар: новые курсы НБУ, в банках и обменниках

В Украине курс доллара с утра 11 марта вырос практически на 27-40 копеек. Справочный курс Нацбанка увеличился на 27 копеек, доллар в банках – на 40 копеек, а в обменниках – в среднем на 30 коп. Резкое подорожание происходит на фоне ажиотажного спроса из-за обвала цен на нефть и возможного объявления карантина из-за коронавируса.

Так, справочный курс Нацбанка по состоянию на 13 часов 11 марта составил 25,58 грн/$, на банках валюта продается в среднем за 26,12 грн/$, в обменниках – 26,3 грн/$. Стоит отметить, что экономических обоснований для такой тенденции нет. Валюты, как заявляют в НБУ, в стране хватает, экспортные выручки растут даже с учетом падения цен.

Курс доллара в Украине НБУ

Однако украинцы из-за тревожных новостей о падении нефти и возможном объявлении карантина в стране увеличили объем покупки. Также поступают и инвесторы, которые пытаются избавиться от рискованного актива и продают гривню.

Ранее OBOZREVATEL также писал, почему не стоит поддаваться панике и покупать валюту во время ажиотажного спроса на нее.

В агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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