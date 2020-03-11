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11 марта • обновлено в 14:07
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В Украине резко подорожал доллар: новые курсы НБУ, в банках и обменниках

3.1т
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В Украине курс доллара с утра 11 марта вырос практически на 27-40 копеек. Справочный курс Нацбанка увеличился на 27 копеек, доллар в банках – на 40 копеек, а в обменниках – в среднем на 30 коп. Резкое подорожание происходит на фоне ажиотажного спроса из-за обвала цен на нефть и возможного объявления карантина из-за коронавируса.

Так, справочный курс Нацбанка по состоянию на 13 часов 11 марта составил 25,58 грн/$, на банках валюта продается в среднем за 26,12 грн/$, в обменниках – 26,3 грн/$. Стоит отметить, что экономических обоснований для такой тенденции нет. Валюты, как заявляют в НБУ, в стране хватает, экспортные выручки растут даже с учетом падения цен.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

НБУ

Однако украинцы из-за тревожных новостей о падении нефти и возможном объявлении карантина в стране увеличили объем покупки. Также поступают и инвесторы, которые пытаются избавиться от рискованного актива и продают гривню.

Ранее OBOZREVATEL также писал, почему не стоит поддаваться панике и покупать валюту во время ажиотажного спроса на нее.

В агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Согласно того, что на обозе расписывают, в России подорожал доллар, и россияне массово стали скупать Apple гаджеты. На Украине тоже дорожает доллар, но никакого ажиотажа не наблюдается. Вот видите, как ваше правительство о вас позаботилось! У вас все равно денег нет, так что, можно и не волноваться, куда лишние вложить.
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