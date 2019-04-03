В Украине резко изменят цену на газ: Кабмин принял кардинальное решение 

В Украине с 1 апреля тариф на газ будет устанавливать "Нафтогаз", а не Кабинет министров. Это приведет к значительному снижению стоимости голубого топлива для населения.

Об этом на заседании Кабинета министров 3 апреля заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Так, "Нафтогаз" может устанавливать любую цену для населения, но она должна быть не выше 8,55 грн за кубометр. "У нас еще одно решение, это касается цен на газ. "Нафтогаз" заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн. Как раз пришло время. Сегодня мы утвердили решение, которое дает "Нафтогазу" возможность устанавливать меньше цены, чем 8,55 грн, и никак не больше", – заявил Гройсман.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев обратился в правительство с просьбой отменить регулируемый тариф для населения. Так, стоимость голубого топлива на международных рынках снизилась и это привело к тому, что установленный для населения тариф оказался выше рыночного. Для примера, в апреле украинцы должны были платить за газ 8,3 грн/куб, в то время как тариф для промышленных потребителей составил около 5,8-5,9 грн за такое же количество голубого топлива.

До решения правительства "Нафтогаз" не мог самостоятельно изменить стоимость газа, теперь же компания ежемесячно сможет регулировать цену в зависимости от ситуации на рынке. Так, если в этом месяце украинцам будут продавать голубое топливо по той же цене, что и промышленным потребителям, даже с наценкой облгазов стоимость газа снизится на несколько гривен за куб.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг получила у Регуляторной службы разрешение проверить все 20 облгазов, которые выставили платежки с перерасчетом. И все 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны.

14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года. С 1 ноября 2018-го газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019 года тариф на газ могут не повышать.

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