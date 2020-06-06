В Украине рекордно взлетели цены на клубнику и черешню: озвучены причины

В Украине в текущем году цены на клубнику и черешню достигли рекордных показателей из-за весенних заморозков, результатом чего стал плохой урожай.

В первую очередь из-за погодных условий пострадали ягоды, сказано в сюжете ТСН.

Например, в Запорожской области нынешний сезон называют худшим за последние 20 лет. Заморозки и дожди уничтожили большую часть урожая ранних сортов черешни. Поэтому оптовые цены выросли, за большие ягоды покупатели готовы предложить в среднем по 40 гривен за килограмм.

В Ивано-Франковской области на рынках продают как импортную черешню из Турции и Азербайджана, так и украинскую: мелитопольскую и закарпатскую. Цены разные: импортная полторы сотни гривен за килограмм. Закарпатская – от 65 до 85 гривен.

Цены на клубнику, для которой сейчас самый разгар сезона, также не спешат падать. За килограмм продавцы требуют от 60 до 90 гривен, тогда как в прошлом году самая дорогая клубника стоила в районе 60 гривен.

В Киеве за килограмм черешни просят 85 гривен. Клубника чуть дороже – 110 гривен.

Иллюстрация news.ngs.ru

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