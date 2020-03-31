В Украине разрешили работу продуктовых рынков: в МОЗ назвали условия

В Украине Минздрав в условиях карантина разрешил возобновить работу рынков, при условии, что там будет выполняться ряд требований.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Украины, замминистра охраны здоровья Виктора Ляшко, которую опубликовали на сайте МОЗ.

Рынки в Украине ye.ua

Согласно документу, органы местного самоуправления могут разрешить торговлю на рынках при таких условиях:

зарегистрирован производитель пищевой продукции;

на рынке находится не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

расстояние в очереди между покупателями может быть не менее 1,5 метров;

для рынков выходного дня расстояние между объектами торговли – не менее 3 метров.

Также продавцы и покупатели должны быть на рынках в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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