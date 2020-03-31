Главная Новости
31 марта • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине разрешили работу продуктовых рынков: в МОЗ назвали условия

3.9т
Читать материал на украинском

В Украине Минздрав в условиях карантина разрешил возобновить работу рынков, при условии, что там будет выполняться ряд требований.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Украины, замминистра охраны здоровья Виктора Ляшко, которую опубликовали на сайте МОЗ.

Рынки в Украине

Рынки в Украине

ye.ua

Согласно документу, органы местного самоуправления могут разрешить торговлю на рынках при таких условиях:

  • зарегистрирован производитель пищевой продукции;

  • на рынке находится не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

  • расстояние в очереди между покупателями может быть не менее 1,5 метров;

  • для рынков выходного дня расстояние между объектами торговли – не менее 3 метров.

Также продавцы и покупатели должны быть на рынках в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Андрей Довгань
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
землю продали теперь шапито с псевдоэпидемией можно сворачивать.Афёра удалась.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги