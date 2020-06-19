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В Украине проверят всех льготников и пенсионеров: что будет с нарушителями

Александр Литвин
Александр Литвин
Рынки и компании
2,3 т.

  • В Украине проводят проверку льготников по новым правилам

  • Верификация проводится в три этапа, последний коснется даже тех, кто уже несколько лет не получает деньги

  • Субсидианты, которые соврали в декларации, должны будут вернуть полученные средства в бюджет

В Кабмине проверят каждую гривню социальной помощи

В Кабмине проверят каждую гривню социальной помощи

В Украине проводят активную проверку всех получателей соцпомощи. Для этого еще в прошлом году приняли специальный закон, который разрешил анализировать доходы и расходы даже тех, кто уже три года как не получает деньги от государства.

О том, какая информация попадает в руки чиновников, откуда ее берут и как используют – читайте в материале OBOZREVATEL.

После верификации некоторые льготы могут пересмотреть

Министр соцполитики Марина Лазебная несколько дней назад объяснила: проверка покажет, какие программы работают неэффективно и, возможно, их нужно будет пересмотреть.

"Пока не буду конкретизировать, но есть определенные программы, которые создавались с хорошими намерениями и для положительного эффекта, но на самом деле время показало, что там есть манипулирования", – пояснила Лазебная.

Украинцы скрывают реальный доход, специально разводятся, получают часть зарплаты в конвертах и даже фальсифицируют документы, чтобы получить "лишнюю" выплату. В прошлом году "Слуги народа" приняли специальный закон, который создал новые правила проверки.

В Кабмине проверят каждую гривню социальной помощи

В Кабмине проверят каждую гривню социальной помощи

Теперь все украинцы проходят три этапа верификации.

Первый – до того, как получить выплату. Органы социальной защиты должны собрать необходимые документы, а также проверить их на достоверность. Некоторые нарушения найти достаточно легко. Например, если украинец купил автомобиль стоимостью больше 50 тыс. грн, а потом скрыл это в своей декларации и попытался оформить субсидию, чиновники из реестра увидят такую покупку и сразу же откажут в выплате.

Второй – текущая верификация. Она проводится во время того, как человек получает помощь. Если в процессе всплывет факт о том, что украинец нарушил условия предоставления помощи и утаил эту информацию, деньги сразу же перестанут выплачивать.

При текущей верификации:

  • проводятся систематические проверки информации о реципиентах, получающих государственные выплаты;

  • находят несоответствия в источниках информации;

  • анализируют данные, полученные с помощью информационно-аналитической платформы.

Третий – ретроспективная верификация. Еще три года после того, как человек перестал получать деньги от государства, его могут и будут проверять.

Юрист Александр Плахотник поясняет OBOZREVATEL: информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

"Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, соответствует и духу закона, и даже элементарной логике", – говорит Плахотник.

Какую информацию могут получить:

  • о зарегистрированных автомобилях, мотоциклов и других транспортных средств;

  • реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;

  • лиц, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда

  • таможенного оформления ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

  • выписок из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

  • об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

Что будет с теми, кто нарушил

Выплату могут либо просто перестать выплачивать, либо заставить вернуть в бюджет. Все зависит от конкретного закона или постановления, согласно которому выделяют средства. Например, незаконно полученную субсидию придется вернуть назад.

Украинцев, которые получают субсидии, проверят

Украинцев, которые получают субсидии, проверят

Стоит учитывать, что деньги на субсидии – налоги всех украинцев. Каждый год из бюджета страны тратят миллиарды гривен на компенсацию коммунальных скидок. В этом году эта сумма перевалила за 70 млрд. Этих средств хватило бы на строительство нескольких тысяч километров дорог. Учитывая, что около 40% украинцев часть зарплаты получает "в конверте" и далеко не каждый работодатель официально трудоустраивает сотрудников, официально субсидии могут оформлять даже те украинцы, которые не нуждаются в помощи от государства.

До тех пор, пока в Украине львиная доля экономики остается в тени, реальные доходы населения остаются в тайне, а нарушений избежать не удастся.

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  1. /Экономика
  2. /Рынки и компании