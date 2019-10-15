В Украине поменялись правила получения субсидии: все детали

В Украине поменялись правила получения субсидий. С одной стороны процедура офрмления льгот стала проще и удобнее, а с другой – оформить помощь стало немного сложнее.

Категории тех, кто имеет право обратиться за субсидиями, остались прежними, требования к документам – тоже. Об этом пишет "Сегодня". А вот в порядке оформления субсидий и получении выплат с 1 октября произошло ряд изменений.

Теперь субсидию можно оформить по интернету. Правда, для этого нужно иметь цифровую подпись (ЭЦП) или пройти банковскую верификацию (BankID).

"Войдя в систему оформления субсидий по цифровой подписи или BankID, можно сразу заполнить заявление и составить декларацию – документы, которые требуются при оформлении субсидии. В этом случае посещать отделение соцзащиты лично не будет необходимости", – говорится в публикации.

Тонкости монетизации

Второе новшество – монетизация субсидий. Если в начале 2019 года (когда монетизация была только введена в виде эксперимента), получать "живые" деньги имели право лишь отдельные категории субсидиантов, то теперь такая возможность предоставляется всем.

Монетизация возможна в двух вариантах: наличном и безналичном. При безналичной монетизации в "Ощадбанке" будет автоматически создан счет получателя субсидии, на который будут перечисляться деньги из бюджета. По окончании отопительного сезона сэкономленные деньги можно будет снять со счета и использовать по своему усмотрению.

Монетизация субсидий Today.ua

Наличная монетизация позволяет получать "живые" деньги каждый месяц, причем не только в "Ощадбанке", а в любом удобном банке (точнее, в любом отделении одного из 38 уполномоченных банков) или в ближайшем отделении "Укрпочты" (деньги также может приносить домой почтальон). Однако, чтобы воспользоваться наличной монетизацией, необходимо подать заявление до 15 октября (тем, кто не подавал такое заявление раньше).

"В связи с монетизацией субсидий в квитанциях на оплату ЖКУ теперь не будет указана скидка в размере субсидии. Там будет вписана вся начисленная сумма за ту или иную коммунальную услугу. Платить субсидианту придется полную стоимость полученных коммунальных услуг: частично – из собственных средств, частично – используя деньги, переведенные на ваш персональный счет размере начисленной субсидии", – обращают внимание в материале.

Когда субсидию могут заставить вернуть

Сейчас Верховная Рада рассматривает закон о проверке правдивости данных, которые указал человек, обратившись за субсидией. Закон вступит в силу сразу после принятия. Он предусматривает три вида проверок: превентивную (во время подачи документов), текущую (во время осуществления выплат) и ретроспективную (по окончании выплат).

При этом в Минсоцполитики напоминают, что верификация проводится уже давно, и пока ничего нового не будет происходить. Однако к заполнению декларации советуют подходить ответственно. В частности, в Минсоцполитики напоминают, что в декларацию следует включать не только официальные доходы.

"Следует тщательно задекларировать виды и суммы доходов, информация о которых отсутствует в Госреестре физлиц – плательщиков налогов и Госреестре социального страхования. Это может быть доход от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации собственной продукции, имущество, недекларируемые доходы, полученные во время работы по договору гражданско-правового характера, или стипендии, которые получают студенты – члены семьи получателя субсидии, прочие поступления (в том числе – зарубежные переводы). Как показывает практика – именно эти доходы чаще всего как раз и "забывают" указать в декларации невнимательные получатели", – цитирует издание Минсоцполитики.

Также в министерстве напоминают, что получатели субсидий обязаны в месячный срок проинформировать орган, назначавший субсидию, в случае, если:

изменился состав семьи или состав зарегистрированных в жилом помещении;

изменился набор жилищно-коммунальных услуг;

в семье появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет;

было приобретено имущество, товары или оплачены услуги на сумму свыше 50 тыс. грн.

Если такая информация поступит не вовремя и ее признают основанием для прекращения выплат – "лишние" суммы также, возможно, придется возвращать.

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