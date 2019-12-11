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11 декабря • обновлено в 10:54
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В Украине подорожают хлеб и гречка: сколько будут стоить в 2020 году

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Украина в 2019 году собрала рекордный урожай зерновых, однако это не значит, что в 2020 году цены на хлеб, муку и крупы автоматически пойдут вниз.

Главная причина в том, что после подписания Ассоциации с ЕС и отмены регулирования цен на социально важные продукты питания, они начали расти, все больше приближаясь к европейским. Об этом говорится в материале "Сегодня".

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В Украине взлетели цены на популярный продукт

"Наши производители получили возможность продавать товар за рубеж по рыночным ценам. Поэтому цены на муку, хлеб, крупы в Украине постепенно выросли и теперь зависят только от спроса и предложения. Так было с гречкой: в 2016 году она подорожала почти до 40 грн/кг, затем подешевела более чем вдвое из-за избытка предложения. Сейчас цены на нее снова поднимаются", – сказал глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко.

В Украине вновь подорожают продукты

В Украине вновь подорожают продукты

По прогнозу Дорошенко, в декабре 2019 года и в первой половине 2020 года крупы и бакалея подорожают на уровень инфляции (5-6% в год), а хлеб – выше инфляции на 1%. Гречка будет стоить более 30 грн/кг (сейчас 23-25 грн/кг). Зато должна снизиться цена на пшено – с 30-35 грн/кг до 20-22 грн/кг, так как проса в этом году собрали достаточно.

По мнению экономиста Олега Пендзина, бакалея в 2020 году будет дорожать не менее, чем на уровень инфляции или на 0,5% в месяц, а хлеб – выше инфляции в 1,5-2 раза, или на 0,8-1% ежемесячно. Прежде всего это касается премиальных сортов, сдобы и кондитерских изделий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен. Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц. Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца. Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

  • Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что "вписаться" в 6% инфляции в 2020 году будет крайне сложно.

  • В Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает. Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Цены на продукты
Персоны
Алексей Дорошенко Олег Пендзин
Место
Украина
Теги
цены продукты еда
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