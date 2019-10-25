В Украине резко выросли цены на квартиры: где жить дороже всего

В Украине подорожала недвижимость. С июля 2019 года цены на квартиры на вторичном рынке жилья поднялись в среднем на $500.

Больше всего отметилась Закарпатская область: цены на двушки здесь выросли на 11%, а на однушки упали на 8%. Полярные изменения произошли и в стоимости трешек: от -12% в Тернопольской до +12% в Кировоградской. Об этом сказано в публикации UBR.

Закономерно, что цены от региона к региону сильно разнятся. Например, трехкомнатная в Сумской области обойдется в $22 тыс., а в Киевской – $74 тыс. При этом больше всего квартир продают в Одесской области.

Где самые дешевые квартиры:

однокомнатные : Кировоградская обл. – от $14 тыс, Сумская и Запорожская обл. – от $15 тыс.

двухкомнатные : Сумская и Кировоградская области – в среднем за $20 тыс.

трехкомнатные: Сумская – $22 тыс, Запорожская – $25600., Кировоградская область – $26 тыс.

В публикации говорится, что среди крупных городов Украины наиболее бюджетные варианты однушек предлагают в Харькове – в среднем $22500. Днепр же радует ценами на двушки – $29900 и трешки – $36 тыс.

В Киеве жилье самое дорогое: за однокомнатные квартиры просят в среднем $43 тыс., за двухкомнатные - $64 тыс., и за трехкомнатные - $87 тыс.

На втором месте оказался Львов с однушками по $34 500, двушками по $48 тыс. и трешками по $60 тыс. Однокомнатная, двухкомнатная и трехкомнатная квартиры в Одессе обойдутся в $29 тыс, $40900 и $52 тыс. соответственно.

Деловая столица

Предложения в регионах и больших городах

К слову, в разных областях на продажу выставлено разное количество квартир – порой эта цифра отличается в разы.

Областью с самым большим выбором однокомнатных и двухкомнатных квартир стала Одесская. В III квартале в этих регионах предлагалось 16 700 и 13 600 вариантов соответственно.

В Киевской было 13 700 однушек и 12 700 двушек, в Харьковской - 7 000 и 6 200. По количеству трехкомнатных квартир лидируют Киевская – 8 750 предложений, Одесская - 8 400 и Днепропетровская области - 4 500.

А вот жителям Тернопольской, Закарпатской и Волынской областей, вероятно, долго ходить на просмотры не придется – по сравнению с остальными регионами там продают меньше всего квартир. При этом разрыв в областях настолько велик, что однушек в Одесской области в 114 раз больше, чем в Тернопольской.

"Среди крупных городов Украины самый большой выбор квартир - в Одессе. На продажу здесь в III квартале выставили 15 750 однушек, 12 650 двушек и 7 900 трешек. При этом однокомнатных и двухкомнатных квартир в Одессе в 2 раза и 1,5 раза соответственно больше, чем в столице, которая в этом рейтинге на втором месте. Меньше всего вторичного жилья продают во Львове", – подводится итог в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложение на рынке жилой недвижимости превысило спрос, а люди все чаще покупают квартиры в кредит.

В Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

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