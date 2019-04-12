В Украине подорожала пасхальная корзина: сколько придется заплатить

В Украине пасхальная корзина в 2019 году подорожала на 5,1% – до 532 гривен.

Таким образом, традиционные пасха, яйца, колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 26 гривень дороже по сравнению с прошлым годом, говорится на сайте Института аграрной экономики.

В частности, стоимость основной составляющей пасхальной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 85 гривен за килограмм. При этом, в магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена будет зависеть от ингредиентов.

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Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году будут мясные продукты: 500 грамм домашней колбасы обойдутся украинцам в 104 гривни, буженины – в 98 гривен, а сала – в 35 гривен.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр – 71 гривня за 500 грамм и сливочное масло – 70 гривен за 500 грамм. При этом творог обойдется в 32 гривни за килограмм.

В то же время, самыми дешевыми продуктами будут яйца – 24 гривни за 10 штук, а также хрен – 12 гривен за 250 грамм.

Наполнение пасхальной корзины другими составляющими, такими как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, поднимет ее стоимость до 711 гривен. Это на 51 гривню, или на 7,7%, больше, чем в 2018 году.

По данным института, уже четвертый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 644 гривни, а самой дорогой в Киеве – 830 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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