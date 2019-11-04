В Украине подняли выплаты по уходу за больными детьми: названа сумма

Средний размер помощи по уходу за больными детьми в Украине в 2019 году увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. Она составила 254,07 грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда социального страхования. "Всего с января по сентябрь 2019 года Фонд оплатил 2 265 980 дней пребывания застрахованных лиц на больничном по уходу за больными членами семьи. Среднедневной размер помощи от Фонда составил 254,07 грн, что на 25,6% больше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

Там отмечают, что в общей сложности по уходу за больным членом семьи, в том числе, за больными детьми до 14 лет украинцам за девять месяцев заплатили 575,5 млн гривен. Это на 9,75 больше, чем за январь-сентябрь в 2018 году.

Государство платит эту помощь начиная с первого дня ухода за больным членом семьи. Ее размер составляет от 50% размера средней зарплаты застрахованного лица (если стаж не превышает 3 лет) и до 100% (если стаж – более 8 лет или при наличии льгот). Предоставление пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет осуществляется за весь период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней. А в случае стационарного лечения – за все время пребывания застрахованного лица в стационаре вместе с больным ребенком.

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