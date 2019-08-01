В Украине пересчитали цены на газ: сколько будем платить с 1 августа

В Украине стоимость голубого топлива в августе снизится примерно на 30-40 коп. за кубометр. Так, в результате падения цен на мировых рынках, меньше будут платить и рядовые украинцы.

О том, почему и как изменится тариф на газ – OBOZREVATEL.

Цена на газ для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем, и составит не более 4,64 тыс. гривен без НДС за тысячу кубометров. "Несмотря на сопротивление монополиста, мы нашли решение и заставили "Нафтогаз" продавать населению газ дешевле. Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС. В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Однако, помимо "чистой" цены "Нафтогаза", также нужно заплатить 20% НДС и тариф на распределение газа. Последний для каждого предприятия устанавливает Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Поэтому и цены в разных регионах могут отличаться примерно на 50 коп./куб.

В результате в одних регионах украинцы будут платить около 6 грн за кубометр, в других – немного более 6 грн.

Транзит газа Цензор.НЕТ

Отметим, для определения цены газа по ПСО "Нафтогаз" анализирует четыре показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению – компания выбирает из них самую низкую.

В среднем, согласно нормам потребления, в отопительный сезон семья из трех человек в частном доме площадью 60 кв. м на отопление, подогрев воды и приготовление пищи тратила 2,4 тыс. грн по старому тарифу на газ. Если бы новые тарифы действовали зимой, за этот же объем голубого топлива пришлось бы заплатить всего около 1,8 тыс. грн. Экономия бы составила около 600 грн в месяц.

Семья из трех человек с одной газовой плитой:

84,6 грн по старому тарифу – 63,6 грн по новому тарифу.

Семья из трех человек в доме 60 кв. м (отапливается газом):

было 2308 грн (отопление) – будет 1728 грн;

было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 103,6 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела спецпошлины на импортроссийского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября 2019 года.

После этого компания Wexler Group, которая является одним из крупнейших поставщиков топлива, сообщила, что из-за санкций отказалась от импорта дизеля из России. "Дополнительное спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", — говорят в компании.

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