В Украине откажутся от трудовых книжек: эксперты объяснили, в чем риски

Идею Кабмина отменить в Украине трудовые книжки поддержал бизнес. А вот для простых людей это может быть проблемой, особенно, если они живут в селах и вот-вот собираются выйти на пенсию.

Такие мнения высказали представители компаний и эксперты по трудоустройству, сказано в материале "Сегодня". По словам руководителя департамента представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)Игоря Гоцика, реформа позволит бизнесу меньше времени тратить на канцелярскую рутину.

"Мы давно просили сделать трудовые книжки хотя бы не обязательными – для работника ее иметь, для работодателя – заполнять и сохранять. Это не соответствует современным реалиям. Сейчас это рудимент советской истории, когда считалось, что трудовая книжка – лицо работника. Да, действительно, трудовая книжка фиксирует трудоустройство, занятость, но как таковая она не несет четкой информации, которая не требует проверки", – сказал Гоцик.

Однако HR-эксперт портала по трудоустройству Татьяна Пашкина обратила внимание на риски, которые могут возникнуть в связи с недоступностью электронных реестров для жителей сел.

"Если мы говорим о городах-миллионщиках и их жителях, которые могут быть диджитализированы – это одна ситуация. А если это люди предпенсионного возраста в селе – диджитализация там преждевременна", – считает Пашкина.

Одна из сложностей реформы в том, что не ясно, кто будет "оцифровывать" трудовой стаж до 2000 года, которого нет в электронных реестрах. Министр Кабмина Дмитрий Дубилет сказал, что люди смогут это сделать самостоятельно или через работодателя. Но, по мнению Пашкиной, не ясно, кто будет проверять достоверность внесенных работником данных – к примеру, если фирма, в которой он работал, уже прекратила существование.

"Если вы молодой человек и уверены, что ваш стаж правильный – аллилуйя! А если человеку через год идти на пенсию, хотя она и копеечная, ему либо нужно проверять, правильный ли трудовой стаж указан в реестрах, чтобы потом его как-то подтверждать, или что-то делать с тем, что он неправильно зафиксирован. Мне кажется, что государство перекладывает ответственность за сохранение трудового стажа на самих украинцев", – резюмировала Пашкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров начал работу над законами, которые отменят обязательное использование трудовых книжек.

В новом Кабмине собираются запретить подавать "бумажные" документы при приеме на работу или на конкурсы. А архивы кадровиков хотят перевести в цифровой вид.

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