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В Украине нет билетов на поезда в южном направлении: стало известно о проблеме

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Сегодня в Украине практически невозможно купить билеты на поезда в южном направлении.

Основная проблема заключается в том, что в стране катастрофически не хватает железнодорожных вагонов, в связи с чем "Укрзалізниця" не в состоянии перевезти всех желающих в сезон отпусков. Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коноваленко.

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"Отсутствие в железнодорожных кассах билетов - это результат популизма господина министра и и.о. главы "Укрзалізниці". Уже третий год подряд якобы идут какие-то реформы на "Укрзалізнице", но по факту никаких реформ нет", - заявил эксперт.

По словам Коноваленко, на сегодняшний день "Укрзалізниця" имеет в три раза меньше вагонов, чем ей необходимо для нормальной работы.

"Есть какие-то косметические изменения, но проблема чисто физическая - нет вагонов. Если в советские времена по Украине курсировало 9-10 тысяч вагонов, то сейчас хорошо, если наберется 3 тысячи. Когда начинается пик летних перевозок, вагонов откровенно не хватает, мы уже проели весь советский задел. Как результат - все вспоминают про автотранспорт и соответственно, там повышают цены", - отметил Коноваленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нужно знать перед поездкой в Турцию.

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Тема
Эфиры Oboz TV
Место
Украина
Объекты
Эфиры Oboz TVотпуск
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