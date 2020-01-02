Смартфон вместо кассового аппарата: в Украине начали тест нового приложения

В Украине для предпринимателей запустили тестирование программного кассового аппарата (РРО) – приложения, которое можно установить на смартфон и с его помощью регистрировать продажи.

Программный регистратор расчетных операций "пРРОсто" работает на смартфонах и планшетах под iOS и Android и является бесплатным. На сайте prrosto.kmu.gov.ua сейчас идет запись на тестирование приложения, а доступ к нему откроют 9 января. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Тестирование программного РРО

Программный кассовый аппарат "пРРОсто" позволит пользователям формировать, подписывать, отправлять и выдавать чеки установленного формата, открывать и закрывать изменения, просматривать данные и другое. Для его работы нужно подключение к интернету.

В ходе тестирования авторы приложения будут принимать замечания и дорабатывать его.

Отмечается, что предложенное правительством програмнное РРО не является эксклюзивным и имеет открытый интерфейс, который позволит разработчикам предлагать предпринимателям и использовать для собственных нужд альтернативные разработки.

Тестирование программного РРО

Модификации "под себя" не будут требовать сертификации, технической экспертизы, включения в Госреестр моделей. "Достаточно выполнять требования законодательства, формировать, подписывать и регистрировать чеки в установленном формате и предоставлять их клиентам, в том числе в электронном формате", – сообщили в Кабмине.

Программные кассовые аппараты

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Глава ГНС Украины Сергей Верланов заявил, что новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

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