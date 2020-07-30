В Украине курить электронные сигареты станет дороже

В Украине жидкости для электронных сигарет обложат налогом. коллаж Обозревателя

В Украине подорожают жидкости для электронных сигарет (вейпов) – с 1 января 2021 года их начнут облагать налогами.

Об этом говорится в постановлении №643, которое Кабмин принял 27 июля 2020 года. Оно вносит ряд изменений в положение о государственной налоговой службе Украины.

"Постановлением Правительства предусмотрено включение с 01.01.2021 в перечень подакцизных товаров, контроль производства и обращения которых осуществляет ДПС, жидкостей, используемых в электронных сигаретах", – говорится в сообщении на странице Государственной налоговой службы в Facebook.

Жидкости для вейпов будут облагаться налогами Facebook Государственной налоговой службы

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января 2020 года Верховная Рада в приняла законопроект №1210, который кардинально меняет систему налогообложения. Среди важнейших новшеств – повышение рентных платежей, новые штрафные санкции и повышение акцизов на сигареты.

24 декабря 2019 в Кабмине заявили, что планируют приравнять электронные сигареты к обычным и запретить курить их в общественных местах.