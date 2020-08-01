В Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара в первую неделю августа снизится на 10-20 коп. и достигнет отметки 27,4/27,6 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – прогнозирует Иосуб.

Отметим, на минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,0%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,78 грн до 27,69 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за

это же время снизились с 27,78/27,81 до 27,70/27,73 (-0,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,75/28,04 до 27,53/27,75 (-0,8%/-1,0%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн за доллар, на конец года – 28,8 грн. Такие ожидания Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 – 2023 годы". В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 грн за доллар в среднем за год и 29,3 грн за доллар на конец следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.