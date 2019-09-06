В Украине изменится курс доллара: аналитик назвал новую стоимость

С понедельника, 9 сентября, в Украине может поменяться курс доллара – вплоть до отметки 25,1 грн/$.

Такой прогноз дал в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.

По его словам, укрепление гривны пятницу, 6 сентября, до 25,14 грн/$ произошло после того, как Нацбанк Украины понизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. Кроме того, по заявлениям регулятора, в дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии замедления инфляции до 5%, а темпы снижения учетной ставки до 8% будут зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения.

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"Вероятно, при поддержке этих сообщений гривна в ближайшей перспективе продолжит своё укрепление и будет стремиться к отметке 25,1 гривни за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Появился прогноз курса валют

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка на полпроцента снизило учетную ставку – с 17% до 16,5% годовых. Это удешевит кредиты в Украине.

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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