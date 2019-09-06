Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:34
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине изменится курс доллара: аналитик назвал новую стоимость

22.6т Читать материал на украинском

С понедельника, 9 сентября, в Украине может поменяться курс доллара – вплоть до отметки 25,1 грн/$.

Такой прогноз дал в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.

По его словам, укрепление гривны пятницу, 6 сентября, до 25,14 грн/$ произошло после того, как Нацбанк Украины понизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. Кроме того, по заявлениям регулятора, в дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии замедления инфляции до 5%, а темпы снижения учетной ставки до 8% будут зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения.

Новости
Гривня вошла в топ самых крепких валют мира

"Вероятно, при поддержке этих сообщений гривна в ближайшей перспективе продолжит своё укрепление и будет стремиться к отметке 25,1 гривни за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Появился прогноз курса валют

Появился прогноз курса валют

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка на полпроцента снизило учетную ставку – с 17% до 16,5% годовых. Это удешевит кредиты в Украине.

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Персона
Андрей Шевчишин
Место
Украина
Теги
доллар курс валют
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
7
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Борис
Александрович Борис
Откуда берутся эти сраные "ананитики" ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel