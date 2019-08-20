Приватизация крупнейшего предприятия в Украине: суд принял неожиданное решение по банкротству

Хозяйственный суд Киева закрыл дело о банкротстве ПАО "Центрэнерго". Теперь государственную компанию можно будет приватизировать.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров на свой странице в Facebook.

"Суд удовлетворил ходатайство ФГИ, соответственно, дело о банкротстве - закрыто. "Центрэнерго" подлежит приватизации и Фонд делает все для его успешной продажи", – написал Трубаров.

Он надется, что вскоре будет снято обеспечение по делу Окружного админсуда Киева по иску ООО "Укрдонинвест", которым ФГИ запрещено осуществлять любые действия по приватизации "Центрэнерго".

"Центрэнерго" можно будет приватизировать

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовало список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

В октябре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в декабре 2018 года стало известно, что должен состояться аукцион по приватизации ПАО "Центрэнерго", который является одним из крупнейших лотов в истории Украины. Стартовая цена составляла почти 6 млрд грн.

Но потом появилось сообщение, что торги по приватизации компании были сорваны.

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