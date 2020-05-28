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28 мая • обновлено в 09:36
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В Украине доллар вырос до знаковой отметки: сколько стоит валюта в банках и обменниках

1.9т
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В Украине официальный курс доллара 27 мая вырос с 26,9 до 27 грн/$. Также валюта подорожала в банках и обменниках.

Об этом говорится в данных банковских учреждений и НБУ.

Курс доллара НБУ

  • Доллар – 27 грн (+10 коп.)

  • Евро – 29,5 грн (+19 коп.)

Курс в НБУ

Курс в НБУ

НБУ

Курс доллара в банках

  • Покупка – 26,78 грн (+6 коп.)

  • Продажа – 27,04 грн (+5 коп.)

Курс в банках

Курс в банках

finance.i.ua

Курс в обменниках

  • Покупка – 27,06 грн (+17 коп.)

  • Продажа – 27,24 грн (+18 коп.)

Курс в обменниках

Курс в обменниках

finance.i.ua

Доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

"В последние дни на рынке появились нерезиденты (иностранцы. – Ред.), которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому если на рынке не появятся сильные продавцы, гривня продолжит терять свои позиции", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Экономика Рынки и компании

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