В Украине будут по-новому назначать пенсии: Шмыгаль рассказал об отмене трудовых книжек

В Украине пенсии будут насчитывать автоматически, а трудовые книжки ликвидируют, вместо них будет работать электронный документооборот.

Об этом на заседании Кабмина 3 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Есть законопроект, который мы передадим Верховной Раде. Мы хотим изменения, которые запустят электронные трудовые книги. .Меньше бумаги, а пенсии будут насчитываться автоматически. Это определенный прорыв. Те, кто сталкивался с оформлением пенсии, знает, сколько времени теряется при оформлении выплаты. Для всех нас, кто будет выходить на пенсию, это большое послабление", – заявил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Отметим, в Кабинете министров еще в феврале разрабатывали предложения о переходе на электронные трудовые книжки. При этом говорилось, что украинцы сами могут принять решение, отказываться им от бумажного документа, или нет. То есть предприятия не обязательно должны были хранить трудовые своих сотрудников и вести бумажный учет, однако по желанию сотрудников их могли заполнять.

Важный момент – после введения электронных трудовых книжек пенсии в Украине будут назначать автоматически, без обращения в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

Финальный вариант изменений в Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, сохранил скандальные нормы относительно увольнения работников и сверхурочного труда.

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