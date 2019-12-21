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21 декабря • обновлено в 10:53
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/ Рынки и компании

Удар по газопроводам Путина: в США раскрыли детали

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Министерство финансов США сообщило, что санкции против российских газопроводов "Северный поток–2" и "Турецкий поток" вступили в силу.

При этом в США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство, сообщают "РИА Новости". Также санкции грозят судам, участвующих в проектах, которые имеют отношение к российским газопроводам.

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"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока–2" и "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение этими судами деятельности, связанной со строительством", – гласит документ.

США ввели санкции против "Северного потока-2"

США ввели санкции против "Северного потока-2"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Место
США
Теги
Северный поток - 2 Турецкий поток санкции
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это уже агония
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Бублик HORT
Бублик HORT
Захаров Дмитрий, согласен с тобой, приятно видеть как сдувается "величие" рашки.
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