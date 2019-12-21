Удар по газопроводам Путина: в США раскрыли детали

Министерство финансов США сообщило, что санкции против российских газопроводов "Северный поток–2" и "Турецкий поток" вступили в силу.
При этом в США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство, сообщают "РИА Новости". Также санкции грозят судам, участвующих в проектах, которые имеют отношение к российским газопроводам.
"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока–2" и "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение этими судами деятельности, связанной со строительством", – гласит документ.
США ввели санкции против "Северного потока-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Швейцарско-нидерландская компания Allseas, прокладывающая газопровод "Северный поток-2", остановила строительство из-за угрозы санкций США, которые уже подписал американский глава Дональд Трамп.
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