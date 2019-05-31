В России придумали ответ на санкции: Москва готовит "черный список"

Россия приняла решение расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию государства.

Такое заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ. "Принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — подчеркнули в дипведомстве.

Санкции против ЕС

Ранее в ЕС увеличили количество россиян, которые попали под их санкции. Зеркальные меры обещают принять и российские власти.

Напомним, в марте в Украине ввели в действие санкции против 294 юридических лиц, которые причастны к российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Все компании, касательно которых принято решение об ограничительных мерах на три года, определены в дополнениях СНБО к соответствующему Указу главы государства №82/2019 от 19 марта.

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