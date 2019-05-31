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МирСпорт

/Рынки и компании

В России придумали ответ на санкции: Москва готовит "черный список"

1.3тЧитать материал на украинском

Россия приняла решение расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию государства.

Такое заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ. "Принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — подчеркнули в дипведомстве.

Санкции против ЕС

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"Увеличивают риски": в России крупная компания забила тревогу из-за санкций

Ранее в ЕС увеличили количество россиян, которые попали под их санкции. Зеркальные меры обещают принять и российские власти.

Напомним, в марте в Украине ввели в действие санкции против 294 юридических лиц, которые причастны к российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Все компании, касательно которых принято решение об ограничительных мерах на три года, определены в дополнениях СНБО к соответствующему Указу главы государства №82/2019 от 19 марта.

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Теги
санкции Государственная Дума России
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Россия приняла решение расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию государства." 😁😃👍. Это что же, теперь простому европейцу в Вронеж за колбасой или за пальмовым маслом не сьездить или в Крым отдохнуть?! Так и будут мучаться с хамоном на своих Сицилиях?! Садизм какой! А их семьи, которые уже прижились в Архангельске, тоже домой забирать?! А собранные тяжким трудом рубли хоть вывезти дадут?
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