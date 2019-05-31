В России придумали ответ на санкции: Москва готовит "черный список"

Россия приняла решение расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию государства.
Такое заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ. "Принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — подчеркнули в дипведомстве.
Санкции против ЕС
Ранее в ЕС увеличили количество россиян, которые попали под их санкции. Зеркальные меры обещают принять и российские власти.
Напомним, в марте в Украине ввели в действие санкции против 294 юридических лиц, которые причастны к российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Все компании, касательно которых принято решение об ограничительных мерах на три года, определены в дополнениях СНБО к соответствующему Указу главы государства №82/2019 от 19 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 марта Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям в отношении иностранных наблюдателей на выборах президента России в 2018 году в аннексированном Крыму.
США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины.
Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении еще на год санкций против РФ, введенных в 2014 году из-за ее вторжения и агрессии против Украины.
Австралия ввела персональные санкции против семи граждан Российской Федерации, а также трех главарей "Донецкой и Луганской народных республик".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.