"Украинцы — не лохи": известный предприниматель пояснил, как вывести бизнес из тени

Создание в Украине Национального бюро финансовой безопасности может позитивно повлиять на бизнес-климат в стране, если только эта структура сосредоточит в своих руках право на проверки предприятий и при этом разработает одинаковые для всех критерии для подобных действий.

Об этом эфире ObozTV заявил блогер, собственник компании “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский.

"Я считаю, что такая служба нужна, но как любой закон, он может сыграть и положительно, но и сыграть в злую шутку. Чтобы не получилось так, что к существующим проверяющим всевозможным структурам не добавилась еще одна. Вопрос у нас всегда не в количестве, а качестве. Самое главное, чего ждет бизнес, чтобы других силовиков просто смогли отодвинуть от бизнеса, от проверок. В любом деле, что "занадто, то не здраво", - отметил он.

При этом Соколовский признал, что сами проверки нужны.

"У нас в стране у многих национальным видом спорта является не платить налоги, получать незаконные конкурентные преимущества от неуплаты налогов. Получается, что те, кто работают в законодательном поле, наполняют бюджет выглядят в роли, извините, лохов и терпил. Проверки нужны, но нужны грамотные", - считает предприниматель.

Кроме того, он подчеркнул, что большинство бизнесменов готовы выйти из тени при определенных условиях.

"Бизнес спит и видит, как выйти из тени. Есть процентов 15-30, которые не хотят и не выйдут, но основная часть бизнеса с удовольствием из тени выйдет. Почему я в это верю и не считаю, что украинцы "теневики", которым сколько налогов не скажешь, они все равно будут минимизировать. Во всем мире наши бизнесмены приезжают и действуют по всем правилам. Главное, чтобы не нужно было минимизировать налоги, чтобы выжить. Проблема для бизнеса в том, что нет единых правил игры. Если упростится администрирование, то многим будет удобней выйти из тени", - констатировал блогер.

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